В Великобритании принцесса Уэльская Кэтрин в документальном фильме Heal рассказала об опыте лечения рака, восстановления и поиска поддержки в природе. Как сообщает Variety, 30-минутный фильм показали на BBC в воскресенье и на NBC в понедельник.

В 2024 году Кэтрин сообщила о диагнозе рака, не назвав его тип. В фильме она описала время в больнице как темный, страшный и дезориентирующий период, когда она то приходила в сознание, то снова его теряла. Принцесса также рассказала, что в это время кто-то держал ее за руку, не пытаясь ничего объяснить или исправить. Она назвала такое присутствие проявлением любви.

Три вершины за сутки

В фильме Кэтрин проходит испытание Three Peaks: за 24 часа она поднимается на три самые высокие горы Англии, Шотландии и Уэльса. На Бен-Невис в Шотландии она поднялась одна, а на Скафелл-Пайк в Англии и Сноудон в Уэльсе — вместе с братом Джеймсом Миддлтоном.

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Поход должен был привлечь внимание и помочь собрать средства для больницы Royal Marsden, где лечилась принцесса. Во время подъема Джеймс включил ей голосовые сообщения от троих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Услышав их, Кэтрин расплакалась и сказала, что дети дали ей причину выйти из больницы и завершить испытание.

Встречи с пациентами

В фильме также показаны встречи принцессы с людьми, которые лечатся от рака или пережили болезнь. Она пообщалась с пациентами больницы The Christie в Манчестере и участниками группы поддержки Shine Cancer Support. Кэтрин отметила, что раньше почти не обсуждала эту тему за пределами семьи.

В конце фильма принцесса сказала, что пережитое изменило ее физически и эмоционально и помогло ей больше ценить жизнь. У подножия последней вершины ее встретили муж, принц Уильям, дети и родители — Кэрол и Майкл Миддлтоны.

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