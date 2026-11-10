Исследование с участием 80 302 итальянцев с сахарным диабетом 2 типа выявило связь между прекращением приема препаратов группы GLP-1 и более высокой частотой инфаркта, инсульта или смерти от любой причины. Как сообщает ABC News Australia, работа была опубликована в журнале The Lancet Regional Health — Europe.

Результаты исследования

Ученые проанализировали данные людей без установленных сердечно-сосудистых заболеваний, у которых был диабет 2 типа и которые применяли агонисты рецепторов GLP-1 в 2004–2024 годах. Около 60% участников прекратили терапию.

Среди тех, кто перестал принимать препараты, около четырех из 100 человек перенесли инфаркт или инсульт либо умерли от любой причины. В группе, продолжившей лечение, такой исход зафиксировали примерно у двух из 100 участников. Более высокую частоту неблагоприятных событий наблюдали среди людей с ожирением.

Руководитель исследований диабета в итальянской больнице IRCCS MultiMedica Антонио Черъелло отметил, что сила выявленной связи стала неожиданной. По его мнению, препараты GLP-1 могут оказывать прямое защитное воздействие на сердечно-сосудистую систему, которое утрачивается после завершения лечения.

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Ограничения анализа

Причины, по которым пациенты прекращали терапию, не собирали, поэтому исследование не доказывает, что именно отказ от препаратов вызвал худшие исходы. Участники, прекратившие лечение, могли иметь более тяжелое состояние здоровья или другие медицинские основания для этого.

В анализ не включали пациентов, принимавших тирзепатид, известный под торговым названием Mounjaro. Семаглутид, продаваемый как Ozempic и Wegovy, использовала лишь небольшая часть участников; большинство принимало лираглутид или дулаглутид.

Эксперты, не участвовавшие в работе, подчеркнули необходимость дальнейших исследований долгосрочных последствий применения и прекращения приема препаратов GLP-1. Людям с диабетом 2 типа, которые рассматривают завершение такой терапии, советуют обсудить это с медицинским специалистом.

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