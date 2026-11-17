В Италии ретроспективное исследование с участием более 80 тысяч человек с сахарным диабетом 2 типа выявило связь между прекращением терапии агонистами рецепторов GLP-1 и более высокой частотой инфаркта, инсульта или смерти от любой причины. В анализ не включали пациентов, у которых на момент начала лечения уже были серьёзные сердечно-сосудистые события.

Как сообщает News-Medical, исследователи использовали данные 301 диабетологической клиники Италии, собранные в 2004–2024 годах. Они проанализировали лечение 80 302 человек, получивших по меньшей мере один рецепт на препараты этого класса. Прекращением терапии считали отсутствие рецепта на GLP-1 в течение двух или более последовательных визитов.

Из 80 302 пациентов 48 615 прекратили лечение, тогда как 31 687 продолжали его. Средняя продолжительность применения препаратов составила 1,21 года в группе, прекратившей терапию, и 2,97 года среди тех, кто её продолжал.

Частота сердечно-сосудистых событий

После сопоставления характеристик участников в каждую группу вошли по 28 713 человек. Частота комбинированной конечной точки — нефатального инфаркта миокарда, нефатального инсульта или смерти от любой причины — после прекращения терапии составила 3,94 случая на 100 человеко-лет против 1,96 случая на 100 человеко-лет во время лечения.

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Частота смертей от всех причин составила 2,23 случая на 100 человеко-лет после прекращения приёма препаратов и 0,48 случая на 100 человеко-лет во время терапии. Аналогичные результаты были получены и в дополнительных анализах; связь была более выраженной среди людей с ожирением.

Ограничения выводов

Авторы отметили, что большинство измеренных факторов риска на момент прекращения лечения были схожи с исходными показателями или даже улучшились. После отмены терапии зафиксировали лишь умеренный набор веса и не выявили ухудшения контроля уровня глюкозы.

В то же время исследование носит наблюдательный характер и не доказывает, что именно прекращение приёма препаратов вызвало сердечно-сосудистые события или смерти. У исследователей не было данных о причинах отмены лекарств, социально-экономических обстоятельствах и отдельных причинах смерти. Они предположили, что на результаты могли влиять неучтённые факторы, в частности ухудшение общего состояния здоровья, развитие хрупкости организма или онкологических заболеваний.

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