Частные школы Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах должны сообщать властям об учениках, которые отсутствовали пять дней подряд без объяснения причин. Уведомление также потребуется, если необоснованное отсутствие составляет 10% или более учебных дней ученика в течение учебного периода, сообщает The National.

Новые требования к школам

Правила ввело Управление знаний и развития человеческого потенциала Дубая (KHDA) в рамках политики защиты и безопасности учеников. Она должна усилить ответственность образовательных учреждений за выявление возможных угроз безопасности и благополучию детей.

Школы должны вести точный учёт посещаемости, выяснять причины повторяющихся или необъяснимых пропусков и выявлять закономерности, которые могут свидетельствовать о потребности ученика в дополнительной поддержке или защите. Если есть основания полагать, что ребёнок находится в опасности, сотрудники не должны ждать достижения порогов в пять дней или 10%: дело следует немедленно передать ответственному сотруднику по защите учеников.

Для уязвимых учеников учреждения могут вводить более строгий мониторинг посещаемости, чтобы вмешаться раньше. Школы также должны отслеживать повторяющиеся краткие отсутствия в течение учебного дня, в частности частые посещения туалета или школьного медпункта, если это может указывать на риск для безопасности ученика.

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Связь с семьями и разные правила

В отношении учеников младше 18 лет школы должны связываться с родителями, опекунами или лицами, осуществляющими уход, чтобы установить причину отсутствия. С учениками от 18 лет учреждения должны контактировать напрямую; семью можно привлечь только с согласия ученика или при наличии риска причинения вреда.

Политика также распространяется на университеты, учреждения профессионального и технического образования и центры раннего развития, однако требования к учёту посещаемости для них отличаются. Университеты и учреждения профессионального и технического образования автоматически не подпадают под пороги в пять дней и 10%, а должны определять собственные показатели с учётом вечернего, дистанционного и неполного обучения.

Образовательные учреждения также должны иметь письменные процедуры на случай, если ученика невозможно найти в течение учебного дня. Такие случаи следует немедленно передавать сотрудникам, ответственным за защиту учеников, и руководству учреждения, при необходимости уведомляя родителей и соответствующие органы.

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