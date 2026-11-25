В США продавцы графических процессоров Nvidia ищут новых покупателей после ужесточения правил, ограничивающих удаленный доступ связанных с Китаем компаний к передовым вычислительным мощностям для искусственного интеллекта. Как сообщает CNBC, после объявления новых мер на рынке появился необычно большой объем предложений о продаже GPU Nvidia.

Новые правила доступа к вычислениям

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США 16 ноября объявило промежуточное окончательное правило, вступившее в силу 19 ноября. Оно ограничивает отдельные схемы работы зарубежных дата-центров, при которых связанные с Китаем клиенты могут получать значительные объемы передовых вычислительных мощностей.

Новые ограничения являются частью усиления контроля за обходом экспортных ограничений. Эти ограничения фактически запрещают прямую продажу Китаю наиболее совершенных чипов Nvidia, однако китайские компании могли получать к ним удаленный доступ через дата-центры за рубежом.

Предложения на тысячи GPU

По словам трех собеседников CNBC, увеличение количества GPU, выставленных на продажу, напрямую связано с новым правилом. Президент маркетплейса ИИ-инфраструктуры GPU Mart Джек Дюамель сообщил, что одна из компаний прямо объяснила намерение продать чипы Nvidia новыми американскими ограничениями.

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Два собеседника, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что продавцы, вероятно, пытаются избавиться от чипов, первоначально предназначенных для дата-центров, где китайские компании должны были арендовать доступ к вычислениям. Дюамель и один из собеседников также сообщили о предложениях найти покупателей на тысячи GPU B300 — одного из самых современных продуктов Nvidia.

Nvidia отказалась от комментариев, а Бюро промышленности и безопасности не ответило на запрос CNBC. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что новые правила должны закрыть лазейки, в частности возможность косвенного доступа к передовым чипам через дата-центры в третьих странах.

Во время телефонной конференции по итогам третьего квартала 17 ноября тогдашняя исполняющая обязанности генерального директора Nvidia Колетт Кресс заявила, что компания все еще изучает новые ограничения. В то же время она ожидала, что показатели Nvidia останутся высокими, поскольку спрос на чипы значительно превышает предложение.

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