В Китае совокупные продажи в рамках фестиваля скидок ко Дню холостяков, который приходится на 11 ноября, по состоянию на 31 октября превысили 1 трлн юаней, или $154 млрд. В целом это соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные платформы Syntun, о которых сообщает Asharq Al-Awsat.

День холостяков является крупнейшим китайским фестивалем онлайн-шопинга и начинается за несколько недель до 11 ноября. В 2025 году общий объем продаж в ходе кампании достиг рекордных почти 1,7 трлн юаней, или $254 млрд. Издание отмечает, что ритейлеры увеличивали этот показатель прежде всего за счет продления продолжительности распродаж.

Осторожность покупателей

Потребительский спрос в Китае сдерживает затяжной спад в секторе недвижимости, который сказался на уверенности домохозяйств. Цены на жилье снизились примерно на 20% или более от пика 2021 года, причем сильнее пострадали небольшие города и вторичный рынок.

С января по сентябрь экономика Китая выросла на 4,6% в годовом исчислении, однако значительную часть этого роста обеспечил экспорт. Розничные продажи потребительских товаров за тот же период прибавили лишь 1,1% в годовом исчислении.

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Управляющий директор China Market Research Group в Шанхае Шон Рейн заявил, что китайские потребители среднего класса утратили значительную часть уверенности, а скидки во время фестиваля уже не так выгодны, как прежде. Основательница исследовательской компании ApertureChina Ялин Цзян назвала это явление «усталостью от скидок», поскольку акции теперь действуют в течение всего года на многих платформах.

Ставка на ИИ и отдельные категории

Онлайн-площадки Alibaba Taobao и Tmall еще до начала кампании интегрировали ИИ Qwen, чтобы помогать пользователям с заказами и рекомендациями товаров. Впервые во время фестиваля также предлагают тарифные планы на ИИ-токены.

В то же время отдельные категории демонстрируют более устойчивый спрос. По данным WPIC Marketing + Technologies, за 12 месяцев по сентябрь онлайн-продажи импортированного рыбьего жира выросли почти на 43% в годовом исчислении. Продажи добавок для сна, суставов и укрепления костей увеличились на 28–37%.

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