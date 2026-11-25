В США продажи новых домов в октябре выросли на 14,2% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Anadolu Agency, которое ссылается на Министерство торговли США, сезонно скорректированный годовой темп продаж составил 701 тысячу единиц. Ведомство опубликовало данные в среду.

Продажи превысили прогноз

Рыночный прогноз на октябрь предусматривал продажи на уровне 650 тысяч единиц в сезонно скорректированном годовом исчислении. Таким образом, фактический показатель оказался выше ожиданий рынка.

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Рост продаж в октябре произошел после сентябрьского спада. В сентябре продажи новых домов снизились на 9,7% в месячном измерении и составили 614 тысяч единиц в сезонно скорректированном годовом исчислении.

Динамика цен

В годовом измерении продажи новых домов в октябре увеличились на 7,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. В то же время медианная цена проданного нового дома в США уменьшилась на 3,2% год к году — до 391 300 долларов.

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