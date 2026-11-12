Продажи полностью электрических авто в Европе выросли на 49% — Electrek

Продажи полностью электрических автомобилей в Европе в октябре 2026 года выросли на 49% по сравнению с октябрём прошлого года. Общий объём продаж электромобилей, включая полностью электрические модели и подключаемые гибриды, составил 510 тысяч единиц — на 36% больше в годовом выражении, сообщает Electrek со ссылкой на данные Benchmark Mineral Intelligence.

В то же время по сравнению с сентябрём европейский рынок электромобилей сократился на 17%. Сентябрьские показатели были рекордными, в частности из-за смены регистрационных номеров в Великобритании, которая происходит дважды в год. За первые 10 месяцев года в Европе было реализовано 4,5 млн электромобилей, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Германия, Великобритания и Португалия

В Германии доля электромобилей превысила 45% всех продаж новых автомобилей — это самый высокий показатель с декабря 2022 года. Продажи полностью электрических машин в стране выросли почти на 80% в годовом выражении, до более чем 95 тысяч единиц.

В Великобритании продажи электромобилей увеличились на 30%. В Португалии электромобили обеспечили 55% продаж новых автомобилей в октябре.

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Мировой рынок и ситуация в Китае

В мире в октябре было продано 2,09 млн электромобилей, что на 8% больше, чем годом ранее, но на 3% меньше сентябрьского результата. Совокупные мировые продажи за январь—октябрь достигли 17,5 млн единиц, прибавив 5% в годовом выражении.

В Китае за месяц было реализовано 1,14 млн электромобилей: это на 5% больше по сравнению с сентябрём, но на 12% меньше в годовом выражении. В то же время экспорт китайских пассажирских автомобилей на новых источниках энергии, к которым относятся BEV и подключаемые гибриды, почти достиг 600 тысяч единиц в октябре и установил месячный рекорд.

В Северной Америке продажи электромобилей выросли на 24% — до 130 тысяч машин, впервые с начала 2026 года продемонстрировав годовой рост. Однако Benchmark Mineral Intelligence отмечает, что сравнение проводится с октябрём 2025 года, когда после прекращения действия федеральной налоговой льготы в США продажи резко упали.

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