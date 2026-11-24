Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Люк Линдберг заявил, что военные риски для ключевых морских маршрутов на Ближнем Востоке и в Черном море могут увеличить расходы агентства на 727 млн долларов к середине 2027 года. По его словам, это может поставить под угрозу продовольственную помощь еще для 7,3 млн человек, сообщает Korea Herald.

Призыв к новому черноморскому коридору

Линдберг призвал дипломатов обеспечить безопасную перевозку украинского зерна и зерна из России, государства-агрессора, через Черное море. Он предложил ориентироваться на Черноморскую зерновую инициативу, действовавшую в 2022–2023 годах при посредничестве ООН и позволившую безопасно экспортировать почти 33 млн тонн украинского зерна.

По словам главы ВПП, новое соглашение должно охватывать экспорт как из Украины, так и из России, чтобы быть приемлемым для сторон. Он также призвал найти быстрое решение, чтобы около 10 млн тонн украинского и российского зерна, уже хранящегося в силосах, поступило людям, нуждающимся в помощи.

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Рост расходов и риски голода

Линдберг сообщил Совету Безопасности ООН, что ограничения для экспорта продовольствия и поставок ресурсов для сельского хозяйства через Ормузский пролив, пролив Баб-эль-Мандеб и Черное море усугубляются климатическими потрясениями, в частности явлением Эль-Ниньо. По его словам, острый голод уже испытывают 266 млн человек в мире, а в отдельных районах Судана, Южного Судана и Сомали существует риск голода.

Глава ВПП также заявил, что по состоянию на середину октября количество судов с пшеницей и кукурузой, прошедших Босфор, было на 63% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По его словам, было зафиксировано более 300 атак, а как минимум 40 членов экипажей погибли. Из-за этого примерно 10 млн тонн российской и украинской пшеницы могут не попасть на мировые рынки в этом году — такого объема хватило бы для обеспечения продовольствием 44 млн человек.

ВПП уже снизила целевой показатель продовольственной помощи на 2027 год до 91 млн человек со 110 млн в этом году. Дополнительные расходы могут еще больше сократить охват программ агентства.

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