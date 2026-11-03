В Индии годовая продовольственная инфляция в сентябре ускорилась до 7,74% на фоне роста цен на основные продукты, тогда как слабый муссон создает риски для будущего урожая озимых культур. Общий уровень инфляции в стране составил 5,54%, приблизившись к верхней границе целевого диапазона Резервного банка Индии в 6%, сообщает The Japan Times.

Миллионы фермеров, прежде всего на юге и западе страны, сталкиваются с нехваткой воды перед посевом озимых культур. В районе Джална штата Махараштра в этом году выпало примерно на 48% меньше осадков, чем в среднем. Фермер из деревни Раджевади Амарсингх Гушинге заявил, что не может посеять пшеницу и нут из-за недостаточной влажности почвы и нехватки средств.

Риски для урожая

Слабые муссонные дожди вынуждают аграриев сеять озимые культуры в неблагоприятных условиях, что повышает риск слабого роста растений и снижения урожайности. Это может дополнительно усилить рост цен на сахар, бобовые, пшеницу и рис, которые уже дорожают на фоне сильного явления Эль-Ниньо.

Дорожают также лук, молоко и продукция птицеводства. Главный экономист India Ratings and Research Девендра Пант предположил, что продовольственная инфляция в октябре—декабре может достичь около 10% из-за слабых дождей, более высоких мировых цен и ослабления рупии. По его мнению, это может подтолкнуть центральный банк к дальнейшему повышению процентных ставок.

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Цены на белковые продукты

Одним из главных факторов инфляции стали белковые продукты. В сентябре темпы роста цен на мясо замедлились до 8,7% против 12% в августе. В то же время инфляция цен на молоко, другие молочные продукты и яйца ускорилась с 4,8% до 5,1%.

Производители птицы еще не полностью переложили на покупателей более высокую стоимость кормов, в состав которых преимущественно входят кукуруза и соя. Председатель Anand Agro Group Уддхав Ахире ожидает, что цены на бройлеров могут вырасти с января из-за более дорогих кормов и ограниченного предложения.

Цены на сахар за последний год выросли почти на 30%. Правительство Индии разрешило беспошлинный ввоз 1 млн тонн сахара, чтобы сократить дефицит: согласно приведенным в источнике оценкам, потребление в этом году превысит 29 млн тонн, тогда как производство составит менее 27,5 млн тонн. В то же время дорогой импорт, более слабая рупия и более высокие расходы на перевозку ограничивают возможность сдерживать цены за счет зарубежных поставок.

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