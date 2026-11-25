Продовольственная инфляция в Индии в октябре достигла 8,94%, тогда как общая розничная инфляция составила 6,09% против 5,54% в сентябре, сообщает BBC News. Наибольший рост цен на продукты ощутили жители сельских районов, где показатель достиг 9,09%, по сравнению с 8,68% в городах.

Дорожают овощи, рис и газ

Экономисты связывают подорожание продуктов с погодными сбоями, дефицитом предложения и ростом стоимости ресурсов для производства. Почти 60% индийских сельскохозяйственных земель зависят от осадков, а нынешний юго-западный муссон оказался на 13% ниже нормы и неравномерно распределился по территории страны.

По оценке аналитической компании Crisil, стоимость домашнего вегетарианского тхали — традиционного набора блюд — в октябре выросла на 12% в годовом выражении. Невегетарианский вариант подорожал на 9%. На цену вегетарианского тхали повлияли более дорогие лук, помидоры, другие овощи, пищевое масло, рис и газ для приготовления пищи.

Цены на рис за год выросли примерно на 10%, на бобовые — на 8%, на пищевое масло — на 13%, а на газ LPG — на 10%. Представитель Crisil Пушан Шарма отметил, что рост цен уже не ограничивается несколькими товарами, а становится более широким.

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Наибольшее давление — на бедные домохозяйства

Продукты питания и напитки составляют 36,75% корзины товаров и услуг, по которой в Индии измеряют потребительскую инфляцию. Хотя эта доля снизилась по сравнению с 45,86% в предыдущей серии расчётов, продукты остаются главным фактором инфляции и особенно сильно влияют на семьи с низкими доходами.

По расчётам главного экономиста Crisil Дхармакирти Джоши, в октябре инфляция для 20% самых бедных сельских домохозяйств составила 6,9%, тогда как для 20% самых богатых — 6,5%. В городах соответствующие показатели равнялись 6,1% и 5,3%.

Специалисты также обращают внимание на проблемы с хранением, сортировкой, переработкой и перевозкой скоропортящихся продуктов. Лук и помидоры особенно подвержены сезонным скачкам цен, тогда как рис и пшеница дорожают медленнее, однако их высокая стоимость может сохраняться дольше. В то же время государственные запасы зерновых превышают минимально установленные уровни, а программа бесплатного питания охватывает около 800 миллионов человек.

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