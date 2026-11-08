Профессор Женского университета Соншин Со Кён Док заявил, что в объявлениях на южнокорейских торговых платформах Coupang и Naver ханбок — традиционную корейскую одежду — обозначают как ханфу, традиционный китайский наряд. Об этом сообщает Korea Herald.

Призыв к проверке объявлений

В публикации в Facebook профессор также назвал Gmarket и 11st. По его словам, продавцы на крупных корейских маркетплейсах использовали названия «ханбок» и «ханфу» как взаимозаменяемые. Со Кён Док призвал платформы контролировать объявления сторонних продавцов и следить за тем, чтобы эти виды одежды четко различались в описаниях товаров.

Профессор подчеркнул, что ханбок и ханфу являются разными видами одежды. По его мнению, хотя маркетплейсы в основном лишь предоставляют продавцам площадку для размещения товаров, они должны предотвращать такие случаи путем постоянного мониторинга. Он добавил, что китайскую одежду можно продавать, однако ее следует точно маркировать.

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Похожие случаи на международных платформах

За два дня до этого Со Кён Док обратил внимание на похожие объявления на AliExpress. Он сообщил, что корейцы, живущие за границей, обратили его внимание на то, что эта китайская платформа объединяла ханбок и ханфу в одну категорию. Профессор призвал AliExpress разделить эти категории, чтобы покупатели могли различать одежду.

Согласно материалу, в декабре 2025 года YTN сообщал о продавцах на Amazon, которые обозначали ханфу как ханбок. В феврале 2024 года телеканал также писал, что на AliExpress и Temu ханфу появлялся в категории «китайский ханбок». Со Кён Док заявил, что планирует сотрудничать с корейцами за рубежом для выявления и исправления вводящих в заблуждение объявлений о корейских культурных товарах на крупных международных торговых сайтах.

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