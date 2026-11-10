Профицит внешней торговли Китая за первые 10 месяцев 2026 года превысил $1 трлн. Росту показателя способствовали продажи высокотехнологичной продукции на фоне глобального соревнования за развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.

Экспорт компенсирует слабый внутренний спрос

Как сообщает The Japan Times, Пекин всё больше полагается на внешний спрос для поддержки экономики. Внутреннее потребление в стране остаётся сдержанным, а спад на рынке недвижимости продолжается.

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Аналитики ожидают, что глобальный инвестиционный бум в сфере ИИ может поддерживать спрос на китайские технологические товары до 2027 года. В то же время они предупреждают, что более глубокая зависимость от зарубежных рынков делает Китай более уязвимым к протекционистским мерам других государств и может скрывать устойчивые проблемы внутренней экономики.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне

Торговые данные были опубликованы накануне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне, который должен состояться на следующей неделе. Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся в третий раз в этом году. Среди тем встречи могут быть более широкие экономические отношения двух стран и таможенная политика.

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