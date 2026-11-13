Профсоюз работников завода американской Micron Technology в Таоюане, Тайвань, заявил о выходе из дальнейших переговоров с компанией по поводу введения новой системы распределения прибыли. Организация признала, что ее кампания не достигла цели, назвав результат «нашим поражением».

Как сообщает Taipei Times, Micron в течение нескольких недель вела переговоры о вознаграждении с профсоюзом, представляющим сотни работников предприятия в Таоюане. Компания производит на Тайване около 50–60% своих микросхем памяти.

Угрозы забастовки

Более 2 тысяч сотрудников угрожали забастовкой, требуя большей доли прибыли компании на фоне растущего спроса на чипы для центров обработки данных с искусственным интеллектом. В итоге работу на один день прекратили лишь несколько работников.

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Профсоюз заявил, что его члены могут подписать соглашение, которое, по словам организации, предусматривает отказ от права на будущие споры, чтобы получить бонусы и другие новые трудовые льготы. В то же время организация сообщила, что больше не будет участвовать в переговорах, запланированных на следующий вторник.

Позиция компании

Micron опровергла, что требовала от работников подписывать индивидуальные соглашения или отказываться от каких-либо прав. В компании заявили, что уважают законное право работников создавать профсоюзы и вести коллективные переговоры, а также намерены продолжать конструктивный диалог с профсоюзом Таоюаня.

На более крупном предприятии Micron в Тайчжуне профсоюз, представляющий тысячи работников, в прошлом месяце заключил с компанией соглашение после достижения договоренностей по ряду вопросов. Председатель Micron Memory Taiwan Лу Дунхуэй сообщил, что компания согласилась ввести ежеквартальную премию за распределение прибыли в дополнение к ежегодному бонусу и увеличить взносы в пенсионный фонд.

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