В Южной Корее профсоюз Samsung Biologics проведет онлайн-голосование по вопросу присоединения к Федерации корейских профсоюзов (FKTU). Голосование продлится с пятницы по вторник на фоне второй частичной забастовки работников компании и перед возобновлением коллективных переговоров с руководством, сообщает Korea Herald.

Частичная забастовка продолжается с 6 ноября

По данным издания, в забастовке, начавшейся 6 ноября и которая должна продлиться до 27 ноября, участвуют около 500 членов профсоюза. К акции присоединились работники подразделений контроля и обеспечения качества, микробиологии, логистики, поддержки производства и производственных функций.

Профсоюз призвал участников не выполнять работу, приостановленную из-за забастовки. Работникам вне определенных групп забастовщиков также поручили отказываться заменять коллег на таких должностях. При этом Samsung Biologics заявила, что акция пока не вызвала перебоев в производстве.

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Судебные ограничения и переговоры

Частичный формат забастовки связан с судебным решением, ограничившим забастовочные действия в ключевых производственных операциях. Суд расширил до девяти категорий перечень работ, на которые распространяются ограничения. После этого профсоюз сосредоточился на вспомогательных и косвенных производственных функциях.

Профсоюз, насчитывающий около 4 тысяч членов, заявил о необходимости поддержки со стороны профсоюзной организации более высокого уровня из-за ограниченных возможностей на уровне предприятия. В голосовании могут участвовать все его члены. Для одобрения присоединения необходимо участие большинства зарегистрированных членов и поддержка большинства голосующих.

Стороны планируют возобновить переговоры во вторник после срыва интенсивных консультаций, запланированных на 3 ноября. Руководство попросило отложить их на две недели, сославшись на проблемы с доверием и требование профсоюза заменить некоторых участников переговорной группы. Профсоюз обвинил компанию в одностороннем отказе от переговоров. Обе стороны заявляют, что остаются открытыми к диалогу.

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