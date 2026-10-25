В больнице Uitenhage Provincial Hospital в Кариге, ЮАР, профсоюз Hospersa требует усилить охрану после ночного столкновения в травматологическом отделении. По словам представительницы профсоюза Тембисы Витбуи, во время инцидента на охранников напали, а двери, окна и другое имущество больницы было повреждено, сообщает Daily Maverick.

Конфликт у травматологического отделения

По данным Витбуи, конфликт начался после того, как пациент прибыл в отделение с несколькими родственниками. Правила больницы позволяют сопровождать пациента только одному человеку. Пациента отнесли к желтой категории триажа: это означает потребность в срочной помощи, но без непосредственной угрозы жизни.

Витбуи заявила, что родственники пациента могли находиться под воздействием алкоголя. По ее словам, после того как охрана не пустила их в травматологическое отделение, пациент вышел наружу и призвал родственников противостоять медработникам. Родственники якобы пытались силой попасть в зону ограниченного доступа, что вызвало столкновение с охраной.

Представительница профсоюза утверждает, что во время столкновения в стеклянные двери бросали камни, разбив несколько из них, а также бросали инвалидные коляски и толкали больничные кровати.

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Требования профсоюза

Представитель департамента здравоохранения Восточно-Капской провинции Сиянда Манана сообщил, что департамент получил сообщение об инциденте около 1:10 24 октября. По его словам, мужчину доставили в полицейский участок, где он в письменном заявлении признал, что вместе с женой повредил двери и окна больницы, и обязался полностью возместить ущерб.

Манана отметил, что на момент его комментария дело еще не было открыто. Среди возможных обвинений он назвал нападение, умышленное повреждение имущества и нарушение закона о доступе в общественные помещения и транспортные средства.

Hospersa заявляет, что сотрудники учреждения регулярно сталкиваются с насилием и выходят на работу в страхе. Сейчас у травматологического отделения дежурят двое охранников, однако профсоюз требует увеличить их число в отделении и по всей больнице, а также ввести более строгий контроль на главном входе. Департамент здравоохранения сообщил, что проводит периодические аудиты безопасности и использует камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки, подключенные к круглосуточной вооруженной службе реагирования.

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