Профсоюзы во Франции призвали провести во вторник забастовку с требованием повышения заработных плат. Ожидается, что к ней также присоединятся студенты.

Запланированная забастовка

Об этом сообщает France 24. В заголовке видеоматериала вещатель отмечает, что во Франции ожидаются новые массовые протесты.

Источник связывает запланированную забастовку с требованием профсоюзов о росте оплаты труда. В материале также говорится о широко распространенном общественном недовольстве в стране.

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Избирательный контекст

До президентских выборов во Франции, по данным France 24, остается менее пяти месяцев. Журналист Monte Francis спросил старшего преподавателя французской политики Университета Нортумбрии Ариан Боген о том, какую роль это недовольство может сыграть во время предстоящего голосования.

Видеоматериал France 24 об ожидаемых протестах был опубликован 17 ноября 2026 года.

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