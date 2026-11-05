Представительницы женских национальных футбольных команд из 45 стран могут прибегнуть к юридическим действиям против FIFA из-за разницы в призовых выплатах на мужских и женских чемпионатах мира. Они стремятся достичь договоренности с федерацией до женского мундиаля 2027 года в Бразилии, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на The Athletic.

Требования футболисток

В сентябре представительницы 45 стран вместе с глобальным профсоюзом футболистов FIFPRO направили FIFA письмо. Они требуют пропорционально равных призовых на мужских и женских чемпионатах мира. Среди участниц обращения были игроки сборных Испании, Англии и США.

Также футболистки настаивают, чтобы не менее 30% женского призового фонда направлялось непосредственно игрокам. Среди других требований — минимальные стандарты для национальных команд и обязательное коллективное соглашение с FIFA.

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Разница в призовых фондах

Представители одного из национальных профсоюзов заявили о готовности обратиться в суд, если переговоры не приведут к четким обязательствам по гендерному равенству. Несколько профсоюзов обсуждают возможность юридических действий.

Президент FIFA Джанни Инфантино в 2023 году заявлял о стремлении уравнять призовые на чемпионатах мира к 2027 году, однако обязательное соглашение до сих пор не заключено. На женском чемпионате мира 2023 года выплатили 110 млн долларов призовых, тогда как выплаты по итогам мужского турнира 2026 года составили 655 млн долларов.

По информации The Athletic, FIFA рассматривает возможность увеличить призовой фонд женского чемпионата мира 2027 года как минимум до 220 млн долларов, однако это решение еще не утверждено. FIFA и FIFPRO заявили, что переговоры остаются конструктивными, а условия и выплаты для игроков улучшаются.

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