11 ноября в Испании состоялась общенациональная забастовка против кризиса доступности жилья, в которой, по оценке профсоюзов, приняли участие около 4 миллионов работников. Это первая всеобщая забастовка в стране с 2012 года. Акцию поддержали два крупнейших профсоюза — UGT и CCOO, а также объединения арендаторов, выступающие против роста арендной платы и выселений, сообщает Channel NewsAsia.

Закрытые магазины и транспорт

В Мадриде протестующие пикетировали торговую улицу Гран-Виа, где ряд магазинов, в том числе Primark, H&M и Pull & Bear, опустили ролеты. В Барселоне многие магазины также были закрыты или заколочены досками из-за опасений беспорядков.

Наиболее высокую активность участников фиксировали в прибрежных регионах, где жилищная проблема ощущается острее. По данным UGT и CCOO, уровень участия в портах и автомобильной промышленности достиг 90%. Профсоюзы сообщили о полном прекращении работы, в частности на заводах Volkswagen в Наварре и SEAT в Барселоне.

Оператор испанской электросети Red Eléctrica зафиксировал падение потребления электроэнергии на 15,5% между 10:00 и 11:00. В часы пик пассажиропоток в мадридском метро был на 42% ниже, чем неделей ранее, а метро Барселоны сообщило, что вне часов пик поезда курсировать не будут.

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Дефицит жилья и действия полиции

Центральный банк Испании оценивает дефицит жилья примерно в 750 тысяч домов и прогнозирует, что к 2028 году он превысит 1 миллион. По данным Молодежного совета Испании, средняя арендная плата составляет 1176 евро в месяц — это около 98,7% средней месячной зарплаты молодого человека.

По состоянию на середину дня полиция сообщила о 40 задержаниях в связи с 476 инцидентами, связанными с забастовкой. Среди них были блокирования офисов и промышленных зон, а также горящие мусорные контейнеры. Профсоюзы заявили о намерении подать уголовную жалобу из-за, по их мнению, непропорциональных действий полиции с применением слезоточивого газа и дубинок. По их данным, пострадали 20 протестующих.

Забастовка состоялась менее чем за три недели до досрочных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября.

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