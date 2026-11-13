Международное рандомизированное исследование в Ирландии, Великобритании, Испании и Австралии показало, что персонализированное мобильное сопровождение через приложение Bump2Baby and Me помогло снизить частоту гестационного диабета среди беременных с повышенным риском. При этом средний индекс массы тела участниц через 12 месяцев после родов не различался между группами, сообщает News-Medical.

Исследование в четырёх странах

В испытании Bump2Baby and Me приняли участие 865 беременных женщин на сроке от 12 до 24 недель, которых признали имеющими повышенный риск развития гестационного диабета. Результаты исследования опубликовали в журнале Lancet Digital Health.

Участниц случайным образом распределили на две группы. Одна получала стандартную медицинскую помощь, другая — стандартную помощь и персонализированное сопровождение через приложение с ранних сроков беременности до 12 месяцев после родов. Все женщины также получили цифровые весы с поддержкой Bluetooth.

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Поддержка через смартфон

Приложение предоставляло персонализированную поддержку по вопросам питания, физической активности и благополучия. Подготовленные медицинские работники проводили с участницами консультации вживую, а также поддерживали связь текстом или по видео.

По данным исследователей, программа не вызвала нежелательных явлений, связанных с мобильным сопровождением. Авторы также установили, что регулярное самостоятельное взвешивание с помощью цифровых весов было независимо связано со значительным снижением индекса массы тела.

Руководительница проекта, профессор Университетского колледжа Дублина Шарлин О’Райли, заявила, что постоянное взаимодействие с мобильной программой может улучшать метаболические показатели и снижать частоту гестационного диабета независимо от изменения веса. Команда уже запустила следующую инициативу Bump2Baby&Me+, которую поддержали партнёрским финансированием Horizon Europe на сумму 2 млн евро для внедрения программы в обычные службы охраны материнства.

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