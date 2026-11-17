На климатическом саммите COP31 в Анталье, Турция, десятки государств призвали оценить правила экологической добросовестности нового углеродного рынка ООН. Как сообщает Climate Home News, эти требования отражены в первом проекте решения по Механизму кредитования в рамках Парижского соглашения.

По информации источников издания, в закрытых дискуссиях обеспокоенность выразила Группа единомышленников среди развивающихся стран, в которую входят Саудовская Аравия, Индия и Китай, а также наименее развитые страны и государства, не имеющие выхода к морю. Они считают, что совокупность требований к разработчикам проектов, введенных в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения, может препятствовать их реализации.

Что предлагает проект решения

Документ предлагает Наблюдательному органу механизма оценить, как осторожные допущения в его правилах в совокупности влияют на количество выданных углеродных кредитов, расходы и цены. В тексте указано, что это должно предотвратить «чрезмерное накопление консервативных корректировок».

Правила механизма предусматривают более осторожный подход к выдаче кредитов в случае неопределенности относительно сокращения выбросов. Представители отрасли утверждают, что такой подход может привести к систематическому занижению количества кредитов и сделать проекты финансово нежизнеспособными. Сингапур и некоторые латиноамериканские государства, по данным издания, также подчеркивали необходимость сохранить финансовую жизнеспособность проектов, тогда как Южная Корея призвала к пропорциональным требованиям.

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Спор вокруг чистых кухонных плит

Одним из ключевых предметов спора стали методологии для проектов по распространению более чистых кухонных плит. В исследовании Nature Sustainability за 2024 год, на которое ссылается Climate Home News, отмечалось, что таким проектам могло быть начислено примерно в десять раз больше кредитов, чем они фактически обосновывали.

В октябре Наблюдательный орган обязал разработчиков таких проектов резервировать часть кредитов в буферном пуле на случай, если леса, которые, как утверждают проекты, они помогают сохранить, впоследствии сгорят или будут вырублены. Орган отклонил просьбу об исключении из этого правила, с которой обращались разработчики, корпоративные покупатели, часть природоохранных организаций и Программа ООН по окружающей среде.

Экологические организации и исследователи выступают против ослабления стандартов. Старший юрист Center for International Environmental Law Эрика Леннон заявила, что ослабление правил — это не климатические амбиции, а «лицензия на загрязнение». В то же время ЕС, Швейцария и Сенегал, по данным источников издания, выступают против оценки прибыльности проектов и снижения стандартов. Проект решения еще будут обсуждать в последние дни саммита COP31.

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