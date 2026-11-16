Австралия, которая является одним из хозяев климатического саммита ООН COP31, представила в Анталье, Турция, проект политического соглашения. Документ призывает к немедленному отказу от ископаемого топлива и предусматривает утроение финансирования мер по адаптации к изменению климата в развивающихся странах — как минимум до 120 млрд долларов, сообщает Deutsche Welle.

Электрификация и чистая энергия

В тексте также содержится цель Турции повысить уровень электрификации мировых экономик до 35% к 2035 году. Проект акцентирует внимание на чистой энергии, однако отмечает, что электрификация может иметь сопутствующие преимущества независимо от структуры производства электроэнергии.

Этот подход вызвал споры в ходе переговоров. Часть участников настаивает, что электрификация должна быть непосредственно связана с использованием возобновляемых источников энергии. Формулировки о более быстром сворачивании использования нефти, угля и газа важны, поскольку страны-производители ископаемого топлива ранее неоднократно выступали против амбициозных целей в окончательных решениях конференций COP.

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Температурная цель и финансирование

В проекте выражена глубокая обеспокоенность тем, что цель удержать глобальное потепление в пределах 1,5°C, согласованная на климатической конференции в Париже в 2015 году, сейчас недостижима. Документ призывает ускорить действия, чтобы минимизировать масштаб и продолжительность превышения этого порога и как можно скорее вернуть потепление ниже 1,5°C.

Глава Greenpeace Germany Мартин Кайзер заявил, что новый текст содержит необходимые элементы для успешного результата конференции, в частности цель достижения климатической нейтральности всеми промышленно развитыми странами к 2030 году. В то же время он раскритиковал отсутствие в проекте обязательных положений.

Проект соглашения насчитывает 18 страниц и 144 пункта. Делегаты должны согласовать его в ближайшие дни. Основные разногласия касаются того, кто должен финансировать международные климатические меры, должна ли помощь предоставляться в форме грантов или займов и как увеличить поддержку развивающихся стран.

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