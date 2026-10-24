Проиранское объединение «Исламское сопротивление в Ираке» заявило о якобы нарушении Соединенными Штатами воздушного пространства Ирака. Группировка утверждает, что с 30 сентября по пятницу зафиксировала 171 случай полетов американских истребителей и разведывательных самолетов над страной. Эти утверждения независимо не подтверждены, сообщает Jerusalem Post.

В заявлении «Исламского сопротивления в Ираке», объединяющего поддерживаемые Ираном военизированные формирования, также обвинили правительство в Багдаде в уступках Вашингтону под давлением США. Группа раскритиковала сокращение коммерческих авиарейсов и закрытие пограничных переходов с Ираном.

Спор о разоружении

Заявление прозвучало на фоне попыток правительства Ирака взять вооружение военизированных группировок под государственный контроль. Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди продлил срок реализации этого плана до 30 июня 2027 года. Он заявил, что к тому времени «никакого оружия не останется вне рамок государства».

По данным Rudaw, группировки «Катаиб Хезболла» и «Харакат ан-Нуджаба» выступают против разоружения. В то же время «Харакат Ансар Аллах аль-Ауфия» и «Катаиб Саид аш-Шухада» выразили готовность сотрудничать с правительством.

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30 сентября коалиция во главе с США официально завершила военную миссию против «Исламского государства» в Ираке. Часть связанных с Ираном вооруженных формирований по-прежнему заявляет о необходимости сохранять вооружение для противостояния США и Израилю.

Предупреждение США для граждан

24 октября посольство США в Ираке обновило предупреждение Государственного департамента о поездках в страну, оставив в силе рекомендацию не ездить в Ирак. В ведомстве сослались на риск террористического насилия, в том числе на угрозы со стороны «Исламского государства» и связанных с Ираном группировок.

Госдепартамент также предупредил, что такие формирования представляют угрозу для граждан США, международных компаний и объектов, включая аэропорты, энергетическую инфраструктуру, отели и дипломатические учреждения. Среди возможных средств атак названы беспилотники, непрямой огонь и самодельные взрывные устройства.

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