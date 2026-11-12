Окружная прокуратура в Кракове, Польша, начала расследование высказываний в эфире телеканала Telewizja Republika после стрельбы на Главной рыночной площади города. Об этом сообщает RMF24.

Заявление об отсутствии полиции

Главный редактор Telewizja Republika Томаш Сакевич вел репортаж с места происшествия и заявил, что на площади якобы нет полиции. Он также предположил, что все полицейские резервы могли направить в Варшаву — к зданию Конституционного трибунала.

По данным RMF24, во время этого заявления позади Сакевича стоял полицейский в гражданской одежде. На его левом рукаве был заметен полицейский знак различия.

Позднее Сакевич ответил на критику в социальной сети X. По его словам, в поле зрения камеры находился только один техник криминального отдела полиции, который обеспечивал территорию возле одной из жертв. Он также заявил, что предположение о привлечении полиции в другом месте якобы подтвердилось фактами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Жалобы на телеканал

Клуб Centrum сообщил о намерении обратиться в прокуратуру из-за подозрения в клевете на полицию. Маршалок Сейма Влодзимеж Чажастый обратился к председателю Национального совета по телерадиовещанию Агнешке Гляпяк с просьбой наложить на Telewizja Republika денежное взыскание. Жалобу регулятору также подала министр культуры Марта Ценковская.

По информации RMF24, стрельба произошла после того, как 24-летний Михал О. въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь и открыл огонь по прохожим. Погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Мужчина умер в больнице утром в понедельник.

Полиция также обнаружила в его жилище в Островце-Свентокшиском тела родителей и 21-летней сестры с огнестрельными ранениями.

Читай нас в