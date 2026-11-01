Прокуратура мексиканского штата Мичоакан заявила, что картель «Новое поколение Халиско» (CJNG) приказал убить мэра города Уруапан Карлоса Мансо. По версии следствия, преступление стало местью за задержание 27 августа 2025 года местного лидера группировки, известного как Эль Рино.

Мансо, победивший на выборах мэра Уруапана как независимый кандидат в 2024 году, был застрелен вечером 1 ноября 2025 года в историческом центре города во время Фестиваля свечей ко Дню мёртвых. Нападавшим был 17-летний юноша, которого на месте застрелил один из охранников мэра.

Версия следствия

Исполняющий обязанности руководителя прокуратуры Мичоакана Исраэль Вега Родригес 16 октября 2026 года назвал убийство возмездием организованной преступности за действия Мансо на посту мэра. Прокуроры также утверждают, что мэр оскорбил Эль Рино во время трансляции в Facebook, которую позднее удалил.

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Как сообщает The Rio Times, следователи считают организатором нападения лидера ячейки CJNG Рамона Анхеля, известного как Эль Р1. Его задержали в штате Халиско 30 июля 2026 года. Вероятным координатором назван его заместитель Хорхе Армандо по прозвищу Эль Лисенсиадо.

Задержания и ход расследования

По состоянию на 16 октября государственные и федеральные силы задержали по делу 33 человека. Двух предполагаемых организаторов содержат в федеральной тюрьме строгого режима Эль-Альтиплано. По данным прокуратуры, расследование основывается примерно на 3 500 следственных действиях и 1 200 часах видеозаписей.

Прокуроры заявили, что группировка якобы предлагала 2 млн песо, приблизительно 106 тыс. долларов, за убийство Мансо. Вега Родригес также сказал, что следствие не обнаружило доказательств причастности двух национальных законодателей и бывшего мэра Уруапана, о которых его спрашивали. По оценке прокуратуры, расследование завершено на 90%, однако судебные приговоры по этому делу ещё не объявлялись.

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