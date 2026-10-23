Национальная прокуратура ЮАР заявила, что будет возражать против освобождения под залог 59-летнего учителя Кабело Тембы, которого обвиняют в изнасиловании девятилетней ученицы начальной школы Busisiwe в районе Зола города Соуэто. Об этом сообщает TimesLIVE.

Слушание по вопросу залога

Темба предстал перед магистратским судом Протеа в четверг по обвинению в изнасиловании. Рассмотрение дела перенесли на 29 октября для рассмотрения формального ходатайства о залоге.

Представитель Национальной прокуратуры Магабоке Мохлатлоле заявил, что, по версии следствия, учитель якобы изнасиловал ребенка в школьном туалете 6 октября. В тот же день ученица якобы рассказала об инциденте матери, а заявление в полицию было подано 10 октября.

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Реакция ведомства образования

По словам Мохлатлоле, Темба сам пришел в полицию 21 октября, после чего предстал перед судом. Прокуратура объяснила намерение возражать против залога тяжестью вменяемого преступления и тем, что дело касается несовершеннолетней.

Департамент образования провинции Гаутенг отстранил учителя от работы в качестве меры предосторожности после появления обвинений. Решению предшествовали протесты родителей у школы, которые требовали реакции и выражали обеспокоенность тем, как рассматривались эти обвинения. Для ученицы также организовали психологическую поддержку.

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