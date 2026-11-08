Прокуратура Парагвая предъявила отстраненному от должности президенту Сантьяго Пенье обвинения в злоупотреблении доверием и ненадлежащем управлении ради личной выгоды по делу о крахе Ueno Bank. После слушания судья Эрнан Отасу постановил взять бывшего главу государства под стражу. Об этом сообщает France 24.

Импичмент после краха банка

Сенат Парагвая отстранил Пенью от должности в пятницу — через три дня после краха Ueno Bank, с которым он имел деловые связи. Пенья предлагал уйти в отставку, однако законодатели объявили ему импичмент, лишив иммунитета, который он получил бы в случае отставки.

Ueno Bank был популярным онлайн-банком, где счета имела почти половина из 6,5 миллиона жителей страны. В банке также хранилось более 800 миллионов долларов государственных средств. После того как Центральный банк взял учреждение под контроль из-за опасений относительно его платежеспособности, в стране прошли уличные протесты вкладчиков.

Обвинения и позиция защиты

Прокуратура утверждает, что Пенья, занимавший пост президента с 2023 года, использовал свое влияние для направления миллионов государственных депозитов в Ueno Bank и скрывал или преуменьшал его финансовые проблемы. До прошлого года он владел акциями холдинговой компании банка — Ueno Holding.

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Бывшего президента также обвиняют в конфликте интересов из-за назначения экс-директора Ueno Bank Карлоса Карвальо главой Центрального банка Парагвая. Карвальо предъявлены те же обвинения, а также обвинение в фальсификации государственных документов. Суд заморозил активы обоих фигурантов. Пенья не делал заявлений во время слушания.

Адвокат Пеньи Рикардо Преда отверг обвинения. По его словам, решение о размещении государственных средств в Парагвае принимает не президент, а министр.

Выплаты клиентам банка

Центральный банк заявил, что уже начал выплаты клиентам Ueno Bank, и более 50% из них вернули свои средства. В то же время часть людей по-прежнему не имеет доступа к своим сбережениям. Новым президентом стал вице-президент Педро Альяна, который пообещал не оставлять без поддержки пострадавших вкладчиков, в том числе пенсионеров.

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