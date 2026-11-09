По данным The Rio Times, прокуратура Перу начала предварительное расследование предполагаемого фемицида и сексуального насилия после обнаружения тела 20-летней женщины в районе Чукиканта на севере Лимы. Тело нашли 8 ноября. Полиция задержала одного мужчину, однако обвинения по делу еще не предъявлены.

Обстоятельства дела

Чукиканта расположена в районе Сан-Мартин-де-Поррес на севере перуанской столицы. По данным издания, тело женщины обнаружили на сельскохозяйственном участке возле проспекта Пролонгасьон-Наранхаль.

Люди из ее окружения рассказали, что вечером 7 ноября она вышла из дома, чтобы встретиться с друзьями, и находилась с ними почти до полуночи. Полиция сообщила о видимых признаках сексуального насилия.

Статус расследования

Расследование проводит Министерство государственного обвинения Перу, которое выполняет функции прокуратуры. На этом этапе следователи собирают доказательства и должны установить причину смерти и обстоятельства происшествия.

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Причина смерти официально не установлена, а результаты вскрытия не обнародованы. Также неизвестно, могли ли быть причастны к делу другие люди. Окончательная правовая квалификация будет зависеть от доказательств, собранных прокурорами.

В уголовном законодательстве Перу фемицид определяется как убийство женщины из-за ее пола. Это отдельное от обычного убийства преступление, за которое предусмотрено более суровое наказание.

О насилии в отношении женщин в Перу можно сообщить на горячую линию Министерства по делам женщин Línea 100, набрав номер 100.

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