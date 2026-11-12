Прокуратура в Гданьске, Польша, направила в канцелярию президента Кароля Навроцкого письмо относительно его допроса в качестве свидетеля. Об этом сообщает RMF24. Допрос касается расследования обстоятельств приобретения Навроцким и его женой однокомнатной квартиры в Гданьске.

Дату допроса определит президент

По словам представителя Окружной прокуратуры Гданьска Мариуша Душиньского, письмо в канцелярию президента направили 9 ноября. Решение допросить Навроцкого принял прокурор Районной прокуратуры Гданьск-Средместье после допроса нотариуса и получения документов из земельно-ипотечных книг.

Прокуратура не назначала фиксированную дату процессуального действия, оставив выбор срока главе государства. По словам представителя, допрос, скорее всего, проведут в месте, где президент исполняет служебные обязанности.

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Расследование по поводу квартиры

Районная прокуратура Гданьск-Средместье открыла расследование 13 июня 2025 года. Оно касается подозрения в мошенничестве в ущерб Ежи Ж. в 2012–2017 годах. Следователи выясняют, мог ли мужчина быть введен в заблуждение, в частности относительно уплаты полной суммы за квартиру и намерения обеспечить ему уход.

История получила огласку после публикации Onet во время президентской кампании. Издание сообщило, что Навроцкий, вопреки предыдущим декларациям, был владельцем не одной, а двух квартир. Навроцкий и его штаб объясняли, что квартира перешла к нему от пожилого мужчины в обмен на уход за ним. В то же время Ежи Ж. оказался в доме социальной помощи.

В прокуратуру поступили три заявления о возможном преступлении в связи с приобретением жилья: от вице-маршала Сената Магдалены Беят, частного лица и президента Гданьска. В то же время прокуратура отказалась открывать производства по семи другим направлениям, в частности относительно возможного причинения ущерба муниципалитету и ложных заявлений в нотариальных актах.

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