Окружная прокуратура в Варшаве, Польша, начала расследование по делу депутата и бывшего заместителя министра сельского хозяйства и развития села Михала Колодзейчака. По данным RMF24, производство касается возможного принуждения к определенному поведению и предоставления наркотических веществ.

Производство открыли 27 октября

Как сообщает RMF24, варшавская прокуратура начала производство 27 октября. Представитель Окружной прокуратуры Варшавы Пётр Антони Скиба заявил Польскому агентству печати, что расследование, в частности, охватывает возможное предоставление неустановленных наркотических веществ двум людям — одному установленному и одному неустановленному — в разные даты.

За такие действия польское законодательство предусматривает наказание от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

Заявления бывших сотрудниц

В начале октября Kanał Zero сообщил об обвинениях бывших сотрудниц Колодзейчака. По данным канала, они заявляли о его агрессивном поведении и склонении к употреблению вещества, которое он якобы представлял как кокаин. Колодзейчак отверг эти утверждения и назвал их клеветой.

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Прокуратура обратилась к Kanał Zero с просьбой передать адресные данные людей, которые рассказывали о возможных нарушениях, а также оригиналы опубликованных записей. Канал отказался предоставить данные и записи, сославшись на журналистскую тайну и отсутствие согласия со стороны людей, высказывавшихся в материале.

Поиск свидетелей и возможное обращение в суд

После отказа прокуратура начала самостоятельно устанавливать этих людей. В частности, она обратилась в различные учреждения, среди которых министерство, за кадровой документацией лиц, сотрудничавших с Колодзейчаком. Одну женщину, которая обратилась к журналистам, уже допросили как свидетеля-потерпевшую. В то же время, по словам Скибы, она не участвовала в записи Kanał Zero и не имеет соответствующих видеоматериалов.

Скиба отметил, что после использования других способов получить данные прокуратура решит, обращаться ли в суд с ходатайством об отмене журналистской тайны. После сообщений СМИ Колодзейчака отстранили от прав члена парламентского клуба «Гражданская коалиция». Через несколько дней он подал в лодзинское подразделение Агентства внутренней безопасности заявление о предполагаемом преступлении против него.

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