В Австралии прокуратура отозвала обвинение в нарушении условий залога против федерального депутата Люка Гослинга. Решение было объявлено 26 октября в ходе краткого слушания в местном суде Дарвина.

Обвинение отозвали

По данным ABC News, прокурор Джо Пул сообщила суду об отзыве единственного обвинения в нарушении условий залога. Дополнительных объяснений этому решению во время заседания не предоставили.

В то же время против Гослинга остаются два обвинения в нападении на администратора Северной территории Дэвида Коннолли. По информации СМИ, депутата обвиняют в нападении на Коннолли во время тайского фестиваля в Дарвине в июле. Гослинг отрицает все выдвинутые против него обвинения.

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Условия залога и позиция защиты

Условия залога запрещают Гослингу приближаться к Government House Северной территории ближе чем на 50 метров. Он также должен за 48 часов уведомить офис Коннолли перед посещением мероприятия, на котором они оба могут присутствовать.

Администратор Северной территории является представителем Короны на территории и выполняет церемониальную роль, подобную роли губернатора штата. Адвокат депутата Марти Ост заявил, что отзыв обвинения является первым, но значительным шагом в защите по всем пунктам дела. По его словам, Гослинг поблагодарил сообщество за поддержку и не будет подробнее комментировать дело, пока оно рассматривается судом.

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