Прокурдская партия DEM в Турции подтвердила улучшение условий содержания заключенного основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана. Партия также призвала власти предоставить ему больше свободы для продвижения мирных переговоров с РПК, сообщает Cyprus Mail.

Визит на Имралы

Представители DEM посетили в выходные тюремный комплекс на острове Имралы в Мраморном море, где Оджалан содержится с 1999 года. По данным партии, они увидели недавно построенное помещение, в котором он содержится.

Это стало первым подтверждением сообщений об изменении места содержания Оджалана после визита представителей DEM. В заявлении партии улучшения назвали «позитивным развитием» для его условий работы и проживания. DEM также призвала власти разрешить Оджалану напрямую общаться со СМИ и общественностью по поводу мирных усилий.

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Мирный процесс с РПК

В феврале 2025 года Оджалан призвал РПК, которую он основал и возглавлял, самораспуститься и прекратить многолетний конфликт, в котором погибли более 40 тысяч человек. РПК согласилась выполнить этот призыв, однако продвижение мирного процесса идет медленно.

РПК признана террористической организацией в Турции, США и Европейском Союзе. Турецкие СМИ также сообщали, что к Оджалану могут допустить отобранных журналистов, однако дата визита и его участники не были подтверждены.

По сообщениям, в сентябре союзник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Девлет Бахчели заявил, что на территории тюрьмы для Оджалана построили двухэтажный дом с садом. По его словам, Оджалан отказался заходить в него, пока не получит официальный статус. DEM не привела подробностей нового жилья, но сообщила, что Оджалан стремится углубить работу в роли, которую партия определила как «координатор мира и политического взаимодействия».

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