В США прокурор США Южного округа Флориды Джейсон Рединг Киньонес подал в отставку из Министерства юстиции. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заместителя генерального прокурора США Тодда Бланша.

Бланш заявил в социальной сети X, что Киньонес подал заявление об отставке, и поблагодарил его за работу по борьбе с насильственной преступностью, наркоторговлей, торговлей людьми и транснациональной преступностью. Он также упомянул уголовное дело против бывшего президента Кубы Рауля Кастро.

Расследование без обвинений

Офис Киньонеса в Южной Флориде вел масштабное расследование, касавшееся уголовных дел в отношении президента Дональда Трампа и проверки его предвыборной кампании 2016 года. Как пишет The Hill, следователи выдали многочисленные повестки, однако на момент публикации материала обвинения в рамках этого расследования не были предъявлены.

Бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану сообщили, что он был объектом расследования. Бреннан обратился в суд с требованием обязать прокуроров сохранить все материалы дела, однако федеральный судья отклонил иск, признав его преждевременным.

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Серия отставок

Отставка Киньонеса стала второй крупной отставкой из Министерства юстиции после промежуточных выборов. Днем ранее должность покинула помощница генерального прокурора США по гражданским правам Хармит Диллон. По ее словам, она приняла это решение еще до дня голосования.

Расследование также сопровождалось другими кадровыми изменениями. Союзник Трампа Джо ди Дженова, который возглавлял проверку, подал в отставку в сентябре, вероятно из-за опасений относительно темпов ее проведения. В апреле ушла в отставку сотрудница Минюста Мария Медетис Лонг; по сообщениям, у нее были сомнения в силе доказательной базы. Вскоре после ди Дженовы должность покинул Курт Олсен — вероятно, это было связано с вопросами относительно его допуска к секретной информации.

Дело против Рауля Кастро

Среди важнейших дел в период работы Киньонеса The Hill называет уголовные обвинения против Рауля Кастро. Согласно обвинительному акту, Кастро предъявили обвинение в убийстве в связи со сбитием самолетов в 1996 году, в результате которого погибли четыре участника организации Brothers to the Rescue. Эта группа искала в море кубинцев, пытавшихся добраться до побережья Флориды.

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