В Австралии, в Верховном суде Нового Южного Уэльса, прокурор Крис Тран признал, что Масуд Закария был незаконно депортирован из Турции в 2023 году. По его словам, Закарию было запрещено вывозить из страны. Это является ключевым аргументом защиты мужчины, добивающегося отмены обвинений в убийстве.

Закарию нашли в Турции после годичных поисков в связи с обвинениями в убийствах Салима и Туфика Хамзе в 2021 году. Гибель отца и сына стала двумя из семи убийств во время противостояния между семьями Хамзе и Аламеддине.

Спор о возвращении в Австралию

Австралийская федеральная полиция утверждает, что действовала законно, наняв частного подрядчика для возвращения Закарии в Сидней. Его адвокаты сравнивают операцию с похищением. Если суд удовлетворит ходатайство защиты, бывший беглец, вероятно, выйдет на свободу.

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Как сообщает ABC News, Австралийская федеральная полиция заплатила 1,1 млн долларов двум компаниям за возвращение Закарии из Турции. Одной из них была кипрская международная охранная компания Hart International. Ее генеральный директор заявил в суде, что компания выполняет контракты для федеральной полиции уже 26 лет.

Свидетельства полиции

В ходе процесса также выясняются разногласия между Австралийской федеральной полицией и полицией Нового Южного Уэльса. Руководитель расследования в отношении семьи Аламеддине Марк Конрой заявил, что полиция штата рассматривала только законную экстрадицию Закарии. Глава Директората по борьбе с организованной преступностью Грант Тейлор также подчеркнул, что полиция штата добивалась экстрадиции, а не депортации.

По делу еще должны дать показания комиссар Австралийской федеральной полиции Крисси Барретт и ее предшественник Рис Кершоу. Барретт вызывают для дачи показаний о ее действиях на предыдущей должности в полиции во время операции, а Кершоу — по поводу чайного сервиза стоимостью 500 долларов, который турецкие власти подарили ему в период задержания Закарии.

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