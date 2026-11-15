В США федеральный прокурор Аарон Ф. Райц предостерёг сенатора-демократа Элизабет Уоррен от использования будущих надзорных полномочий Конгресса для проверок частных лиц и компаний, связанных с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Письмо прокурора

В официальном письме с требованием сохранить документы Райц заявил, что американцы имеют право свободно объединяться без агрессивных и преследующих действий со стороны избранных должностных лиц. По его утверждению, Уоррен планирует злоупотребить будущими следственными полномочиями, чтобы наказать корпоративных и финансовых сторонников Трампа.

Прокурор сослался на недавнее телевизионное интервью сенатора, два письма по вопросам надзора и колонку в журнале Time. По мнению Райца, политически мотивированные проверки не имеют законной законодательной цели и могут вмешиваться в полномочия исполнительной и судебной ветвей власти.

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Требование сохранить документы

Райц также утверждает, что угрозы выдать повестки соратникам Трампа могут нарушать федеральное законодательство о гражданских правах, в частности статьи 241 и 242 раздела 18 Свода законов США. По его оценке, такие действия могут ограничивать гарантированное Первой поправкой право на свободу объединения.

Письмо требует от Уоррен, её сотрудников в Сенате, консультантов и персонала избирательной кампании сохранить документы и электронную переписку, связанные с её предполагаемым намерением использовать полномочия в политических целях. Она должна письменно подтвердить выполнение требования до 18:00 по восточному времени США 23 ноября, иначе ей могут грозить юридические санкции. Немедленного публичного ответа Уоррен на письмо не последовало.

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