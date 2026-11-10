В Калининграде, России, прокуроры государства-агрессора попросили суд назначить 65-летней адвокатке Марии Бонцлер 15 лет лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на правовой проект «Слово защите» и адвоката Илью Сидорова, который посещал Бонцлер в СИЗО.

Требования прокуратуры

По словам Сидорова, прокуроры также просят установить для Бонцлер ограничения на передвижение и оштрафовать ее на 10 тысяч рублей. Ожидается, что 11 ноября адвокатка выступит в суде с последним словом.

Бонцлер известна защитой фигурантов политических дел. Ее задержали в конце мая 2025 года, с тех пор она находится под стражей.

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Переквалификация дела и состояние здоровья

Изначально в отношении адвокатки расследовали дело о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, за которое предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы. Позднее дело переквалифицировали на государственную измену, за которую в России может грозить до 20 лет лишения свободы.

Следствие утверждает, что в 2024 году Бонцлер якобы поручили собирать данные о сотрудниках правоохранительных органов и силовых структур, которые выявляли и расследовали дела против людей, сотрудничавших с «недружественным государством». Также следователи заявляют, что она якобы передала спецслужбам «недружественного государства» сведения об уголовных делах, полученные во время адвокатской работы.

По данным OVD-Info, у Бонцлер диагностировали гипертоническую болезнь сердца, которая вызывает скачки артериального давления и повышает риск инсульта. В июне 2026 года ее защита заявила, что адвокатка едва не умерла в изоляторе из-за несогласованного назначения лекарств.

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