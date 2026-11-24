В США прокуроры заявили, что бывший сотрудник OpenAI Абдулрахман Альфозан часто контактировал с различными людьми, связанными с правительством Саудовской Аравии. Сторона обвинения просит суд в Сан-Франциско не освобождать его под залог, ссылаясь на слабые связи Альфозана с Соединенными Штатами и риск его возвращения в Саудовскую Аравию.

Записи и конфиденциальные документы

Как сообщает Engadget, правоохранители обнаружили на компьютере Альфозана сотни аудиофайлов. Десятки из них, по версии прокуроров, содержали записи встреч и разговоров в OpenAI в течение сентября 2026 года.

Прокуроры утверждают, что многие записи могли содержать информацию, которая может быть коммерческой тайной компании. Некоторые файлы, по их данным, Альфозан загрузил в Dropbox. Он также якобы создавал с помощью ИИ расшифровки записей, сортировал их по датам и переименовывал в соответствии с содержанием.

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Позиция защиты

Альфозана арестовали в октябре после того, как сотрудники OpenAI нашли устройство для записи за телевизором в конференц-зале для руководства. Его уволили в тот же день. На телефоне Альфозана, по данным прокуроров, также обнаружили фотографии документа о стратегическом партнерстве с пометкой «конфиденциально».

Бывший сотрудник OpenAI отрицает, что похищал коммерческие тайны компании в интересах Саудовской Аравии, и просит установить залог в размере $1 млн. Engadget со ссылкой на Bloomberg отмечает, что судья федерального окружного суда Винс Чабрия сомневается, следует ли и далее содержать Альфозана под стражей без доказательств для более серьезного обвинения.

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