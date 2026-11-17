Прокуроры США завершили заключительные аргументы в уголовном процессе против китайской технологической компании Huawei в федеральном суде Бруклина, штат Нью-Йорк. В понедельник сторона обвинения потратила около шести часов на выступление перед присяжными, сообщает South China Morning Post.

Huawei и три связанные с ней компании имеют 12 оставшихся уголовных пунктов обвинения по этому делу. Среди них — сговор с целью рэкетирской деятельности, сговор относительно кражи коммерческих тайн, банковское и электронное мошенничество, а также воспрепятствование правосудию. Компания отвергает все обвинения.

Аргументы обвинения

Помощница прокурора США Мередит Арфа заявила присяжным, что Huawei якобы в течение 20 лет применяла незаконные методы для развития и защиты бизнеса. Прокуратура стремится доказать, что компания систематически получала конфиденциальную информацию конкурентов, чтобы увеличивать прибыль и защищать свой бизнес.

Среди эпизодов обвинение упомянуло дело о роботе Tappy, которого T-Mobile использовала для тестирования смартфонов. Суду показали видео, на котором, по утверждению прокуроров, сотрудник Huawei забирает часть робота. Обвинение также ссылалось на предполагаемую кражу исходного кода Cisco и записку 2013 года, в которой, по версии прокуроров, предлагались премии сотрудникам за получение конфиденциальной информации конкурентов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Эпизод с бизнесом в Иране

Прокуроры также заявили, что Huawei использовала зарегистрированную в Гонконге компанию Skycom как скрытую дочернюю структуру для обхода американских санкций в отношении Ирана. По версии обвинения, Huawei вводила банки, в том числе HSBC, в заблуждение относительно отношений со Skycom, а связанные с иранским бизнесом операции в долларах США проходили через американскую финансовую систему.

Прокуратура также ссылалась на признание финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, сделанное в рамках соглашения об отсрочке уголовного преследования в 2021 году. Она признала, что ввела HSBC в заблуждение, описывая Skycom как третью сторону с обычными деловыми отношениями с Huawei, хотя знала о контроле Huawei над этой компанией. Мэн Ваньчжоу не является обвиняемой в нынешнем процессе.

Защита Huawei не успела выступить в понедельник из-за продолжительности речи прокуроров и, как ожидается, представит заключительные аргументы во вторник. Присяжные могут начать совещание в среду. В случае обвинительного приговора Huawei могут грозить значительные штрафы и конфискация доходов, которые, по утверждению обвинения, связаны с предполагаемыми преступлениями.

Читай нас в