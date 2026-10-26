Прокуроры на Тайване проверяют 2302 сообщения о предполагаемом подкупе избирателей в преддверии местных выборов. По состоянию на 19 октября в этих сообщениях фигурировали 2593 человека, сообщает Taipei Times со ссылкой на Верховную прокуратуру.

Сообщения о нарушениях на выборах

Сообщения о возможном подкупе составили около 35,9% из 6415 сообщений о правонарушениях, связанных с выборами, которые получили прокуроры. Правоохранители также зарегистрировали 53 дела в отношении 54 человек, подозреваемых в нарушении Закона о противодействии инфильтрации.

По данным прокуратуры, среди предполагаемых схем фигурируют денежные выплаты, бесплатные застолья, подарочные наборы, а также предоставление выгод через благотворительные и местные организации в обмен на голоса. Министерство юстиции заявило, что прокуроры будут действовать объективно и беспристрастно независимо от политической принадлежности и личности фигурантов, соблюдая надлежащую правовую процедуру и права человека.

Задержания в нескольких регионах

Среди дел — расследование в отношении мэра поселка Сюлинь в уезде Хуалянь Ван Мэй-куэй, ее мужа Ху Чжи-мина и руководителя благотворительной организации по фамилии Сюй. По версии следствия, Ху мог предлагать избирателям бесплатные блюда на праздновании дня рождения, раздавать денежные подарки от 1000 до 2000 новых тайваньских долларов и использовать средства благотворительной организации для проведения банкетов. Суд постановил взять всех троих под стражу без права на свидания.

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В Тайчжуне следователи проверяют кандидата в городской совет по фамилии Чжэн, который, по подозрению прокуратуры, через посредника предлагал избирателям подарочные наборы. Во время обыска 21 сентября были изъяты более 15,26 млн новых тайваньских долларов наличными и 69 наборов. Посредник был взят под стражу без права на свидания, а кандидат освобожден под залог в 100 тыс. новых тайваньских долларов.

Отдельно прокуроры проверяют председателя совета уезда Чжанхуа Се Дянь-лина по подозрению в использовании средств совета для организации банкетов в рамках предполагаемой схемы подкупа. Следователи также заявили о возможном присвоении государственных средств. Се и его отец были взяты под стражу без права на свидания, а Высокий суд Тайчжуна отклонил их жалобы на меру пресечения.

В Гаосюне кандидата в городской совет Чжан Ци-шена подозревают в раздаче избирателям наборов с выпечкой во время банкета ко Дню матери. По данным Верховной прокуратуры, его также проверяют в связи с возможным использованием ресурсов рыболовной ассоциации через отца и старшего брата, чтобы помогать избирателям получать квалификации и субсидии по поддельным документам в обмен на голоса. Отец и брат кандидата были задержаны. Расследования продолжаются, а возможная уголовная ответственность фигурантов должна быть установлена судом.

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