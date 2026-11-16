Промышленное производство в Румынии в третьем квартале сократилось на 4,5% по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года. По данным Romania Insider, статистическое ведомство INS зафиксировало ухудшение 12-месячной динамики: спад составил 2,9% против 0,9% в конце 2025 года.

Производство падает третий квартал подряд

С учетом сезонных колебаний промышленный выпуск в третьем квартале уменьшился на 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Это стало третьим последовательным квартальным снижением показателя после спадов в двух предыдущих кварталах.

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Наибольшее сокращение — в обрабатывающей промышленности

Обрабатывающая промышленность продемонстрировала худший результат, чем промышленность в целом. Ее выпуск в третьем квартале снизился на 5,5% в годовом исчислении, а 12-месячный спад в секторе составил 3,8%.

В то же время индекс деловой активности PMI в течение всех трех месяцев квартала оставался в зоне роста. Несмотря на это, данные INS свидетельствуют о сокращении фактического промышленного выпуска, в частности в обрабатывающем секторе.

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