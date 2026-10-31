Индийский исламский проповедник Закир Наик публично оправдал ограничения доступа девочек к среднему и высшему образованию в Афганистане. В видео, распространяемом в социальных сетях, он заявил, что медиа якобы неправильно освещают ситуацию в стране, сообщает NDTV World.

Наик утверждал, что администрация «Талибана» не запретила образование для девочек, а лишь отложила обучение в старших классах и учреждениях высшего образования до установления безопасных условий. По его словам, начальное образование открыто до шестого класса, тогда как дальнейшее обучение приостановлено из-за нехватки женщин-преподавателей и безопасной среды. Он также заявил, что афганские женщины получают магистерские и докторские степени по исламским наукам и шариату.

Критика заявлений проповедника

Пакистанский образовательный активист и отец Малалы Юсуфзай Зиауддин Юсуфзай назвал эти слова глубоко тревожными и разочаровывающими. Он отметил, что представление бессрочного запрета как отсрочки и ссылка на нехватку женщин-преподавателей не являются убедительными оправданиями.

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Бывшая депутат парламента Афганистана Мариам Сулейманхиль, находящаяся в изгнании, иронично отреагировала на аргументы Наика. Она обратила внимание на его утверждение о нехватке женщин-преподавателей, отметив, что «Талибан» ограничил работу женщин-преподавателей.

Данные UNICEF об образовании девочек

По данным UNICEF, с сентября 2021 года более 2,6 млн афганских девочек не имеют доступа к среднему образованию. Организация заявляет, что Афганистан остается единственной страной в мире, где среднее и высшее образование фактически закрыты для девочек и женщин.

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