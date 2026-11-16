По меньшей мере девять компаний в США заявляли о получении возвратов по пошлинам, введенным администрацией Дональда Трампа, и о направлении части этих средств на вознаграждение руководства. Об этом свидетельствует расследование ProPublica, о котором сообщает The Guardian.

Возвраты и бонусы

ProPublica проанализировала финансовые документы компаний и записи конференц-звонков, посвященных их результатам. Издание установило, что часть предприятий, которые ранее объясняли повышение цен для потребителей импортными пошлинами, не уточняла, будет ли возвращать полученные компенсации клиентам.

Производитель инструментов Stanley Black & Decker, который продает, в частности, пылесосы, электродрели и измерительные ленты, ожидает не менее 298 млн долларов возвратов пошлин. В финансовом раскрытии компания указала, что полученный возврат был частично нивелирован непосредственно связанными расходами на переменное стимулирующее вознаграждение. Руководители сетей TJMaxx и Marshalls, которые также должны получить возвраты, сообщали об аналогичном направлении части средств, отмечает ProPublica.

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Возврат таможенных платежей

После решения Верховного суда США, который признал так называемые пошлины Дня освобождения незаконными из-за превышения президентских полномочий, администрация Трампа с августа вернула компаниям не менее 100 млрд долларов. Это примерно 60% из около 131 млрд долларов таможенных платежей.

По данным ProPublica, администрация не опубликовала список компаний, получающих возвраты. Некоторые предприятия сразу после решения суда подали иски против правительства США. Трамп при этом заявлял, что запомнит компании, которые требовали компенсаций, и хвалил тех, кто не спешил с такими обращениями.

Федеральный резервный банк Нью-Йорка оценивал, что 26% повышения пошлин переносится на потребительские цены. Yale Budget Lab, со своей стороны, подсчитал, что при действующем законодательстве пошлины обходятся американским домохозяйствам примерно в 900 долларов в год.

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