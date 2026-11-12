В Китае пропуск утренней дозы ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА) перед некардиологической операцией снизил частоту артериальной гипотензии, требовавшей лечения во время вмешательства. О результатах рандомизированного исследования, опубликованного в The BMJ, сообщает News-Medical.

Как проводили исследование

В испытании приняли участие 2012 пациентов в возрасте от 60 до 80 лет с артериальной гипертензией. Средний возраст участников составил 69 лет, 54% были мужчинами. Они принимали ингибиторы АПФ или БРА в среднем десять лет и проходили некардиологические операции под общей анестезией в пяти крупных китайских больницах с ноября 2020 года по декабрь 2023 года.

1004 участника продолжили принимать привычный препарат утром в день операции, а 1008 получили идентичное плацебо. Гипотензией считали среднее артериальное давление ниже 65 мм рт. ст. или его снижение как минимум на 30% от предоперационного уровня, если такое состояние требовало лечения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Что показали результаты

Эпизоды гипотензии зафиксировали у 31,2% пациентов, не принявших утреннюю дозу, и у 45,5% тех, кто продолжил терапию. В группе без препарата продолжительность гипотензии во время операции также была меньше в среднем на 1,3 минуты, а потребность в вазопрессорах возникала реже: 28,5% против 41,1%.

Исследователи не выявили статистически значимой разницы между группами в отношении послеоперационной гипотензии, осложнений в течение 30 дней или смертности. Они отметили, что в исследовании участвовали пациенты в Китае, которым проводили некардиологические операции умеренной продолжительности, поэтому результаты могут не распространяться на операции с очень высоким риском или население других стран. За участниками наблюдали только 30 дней после вмешательства.

Читай нас в