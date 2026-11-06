Студенческие протесты во Франции из-за ухудшения условий обучения, нехватки учителей и проблем системы образования переросли в более широкую волну недовольства стоимостью жизни, недоступным жильем и состоянием государственных услуг. Демонстрации также прошли в Бельгии, Германии, Италии, Испании и Португалии.

Протесты в нескольких странах

Как сообщает France 24, большинство маршей были мирными. В то же время часть акций сопровождалась столкновениями, мародерством и разрушениями. Действия правоохранительных органов также подверглись критике из-за чрезмерного применения силы и массовых задержаний.

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Экономическое давление

Протесты происходят на фоне экономического давления в Европе. Франция, вторая по величине экономика Европейского Союза, имеет низкие темпы роста и растущий государственный долг, который, по прогнозу, достигнет 120% ВВП к 2027 году.

Инфляция в Европейском Союзе и еврозоне в сентябре составила 3,8%, тогда как в 2024 году она была на уровне 2,1%. В программе France 24 обсуждали, может ли волна протестов перерасти в более широкий кризис общественного доверия к правительствам.

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