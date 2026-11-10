В понедельник Nvidia и ее генеральный директор Дженсен Хуанг стали ответчиками по предлагаемому коллективному иску, сообщает France 24. Истцы обвиняют компанию и Хуанга в обмане акционеров путем предполагаемого сокрытия его связей с человеком, подозреваемым в шпионаже в пользу Китая.

Обвинения истцов

Иск имеет статус предлагаемого коллективного производства. Утверждения о возможном сокрытии связей Хуанга являются обвинениями истцов и не должны восприниматься как установленный факт.

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Оценка эксперта

Директор Института Китая SOAS Стив Цанг в разговоре с France 24 заявил, что это дело также могло быть направлено на то, чтобы побудить Дженсена Хуанга лоббировать правительство США. По его словам, Хуанг является влиятельной фигурой, в том числе при администрации Дональда Трампа.

Цанг также выразил мнение, что Хуанг придерживался позиции, благоприятной для развития и усиления китайского потенциала в сфере искусственного интеллекта. Это оценка эксперта, приведенная в материале France 24.

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