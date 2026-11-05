Проправительственные «Бригады гигантов» в Йемене заявили об уничтожении трёх ракетных пусковых систем группировки хуситов и гибели членов их расчётов. Как сообщает Anadolu Agency, по утверждению бригад, системы были готовы к пуску на момент удара.

Заявление об операции

«Бригады гигантов» опубликовали видео, которое, по их словам, демонстрирует операцию. Место её проведения и число погибших членов расчётов не уточняются. Представители хуситов сразу не комментировали эти заявления.

Ранее в тот же день вооружённые силы Йемена заявили, что в рамках операции «Рассвет Йемена» провели 1322 операции против хуситов. Они также утверждают, что убили или вывели из строя около 340 бойцов и командиров группировки, а также уничтожили или повредили 114 единиц военной техники и оборудования.

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Возобновление боевых действий

По данным отчётов ООН, бои между правительственными силами и хуситами возобновились в июле. В результате столкновений тысячи людей погибли или были ранены, а более 250 тысяч человек покинули свои дома. До этого в стране с апреля 2022 года продолжался период относительного затишья.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и несколько провинций. В марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в поддержку международно признанного правительства Йемена.

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