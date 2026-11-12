Немецкая компания Proxima Fusion 28 октября в Токио, Япония, подписала меморандумы о взаимопонимании с японскими Fujikura и Kyoto Fusioneering. Договоренность с Fujikura касается высокотемпературной сверхпроводящей ленты, используемой в магнитах для удержания плазмы в термоядерных реакторах. Соглашение с Kyoto Fusioneering предусматривает расширение сотрудничества по гиротронам для нагрева плазмы мощными микроволнами и технологиям топливного цикла, сообщает OilPrice.

План производства в Нижней Саксонии

Proxima Fusion совместно с Fujikura планирует изучить возможность промышленного производства такой ленты в Германии. Планируемое предприятие в Нижней Саксонии стоимостью 140 млн евро потенциально сможет выпускать около 5 тыс. км ленты в год к 2030 году.

Компания оценивает потребность примерно в 20 тыс. км высокотемпературной сверхпроводящей ленты для демонстратора Alpha. Для каждой запланированной электростанции Stellaris потребуется еще около 40 тыс. км материала. Ленту наматывают в магниты, которые создают сильные магнитные поля для стабильного удержания плазмы при температуре от 100 до 150 млн градусов Цельсия.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ограниченное производство и зависимость от сырья

Производство высокотемпературной сверхпроводящей ленты является сложным и дорогостоящим, поэтому ее выпускает ограниченное число компаний. Материал обычно основан на оксиде бария, меди и редкоземельных элементов REBCO; его керамический сверхпроводящий слой хрупок и чувствителен к изгибанию. Магниты из такого материала также могут локально терять сверхпроводимость, что вызывает резистивный нагрев и способно повредить конструкцию.

Для производства ленты необходимы, в частности, иттрий и гадолиний. По данным OilPrice, Китай обеспечивает около 69% мировой добычи редкоземельных элементов и в 2025 году ввел экспортный контроль в отношении иттрия, гадолиния и еще пяти средних и тяжелых редкоземельных элементов.

Proxima Fusion была основана в 2023 году как спин-офф Института физики плазмы Макса Планка. Компания разрабатывает реакторы-стеллараторы, рассчитанные на непрерывную работу, в отличие от более распространенных токамаков, работающих в импульсных циклах.

Читай нас в