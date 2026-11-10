В Румынии представители возглавляющей правительство Социал-демократической партии (PSD) в последние недели представили два отдельных сценария масштабной территориальной реформы. Один из вариантов предусматривает объединение всех коммун, население которых не превышает 3 тысяч человек.

Цель изменений

Как сообщает Romania Insider, предложенные изменения могут помочь сократить государственные расходы. Вопрос реформы поднимается на фоне стремления Румынии удержать дефицит ниже целевого показателя в 6,2%.

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Заявление координатора реформы

Вице-президент PSD и координатор партии по вопросам территориальной реформы Драгош Беня 9 ноября после партийного заседания заявил, что PSD работает над несколькими сценариями объединения небольших населенных пунктов. Он говорил о вариантах слияния небольших местностей в рамках подготовки территориальной реформы.

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