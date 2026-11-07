В Австралии судебный психиатр Керри Игл призвала передать ответственность за психическое здоровье заключённых в тюрьмах Нового Южного Уэльса медицинской службе Justice Health, а не сотрудникам пенитенциарной системы. По её мнению, работники Corrections Services NSW должны выявлять людей в кризисном состоянии, однако далее их состоянием должны заниматься специалисты с клинической подготовкой, сообщает ABC News.

Нынешняя система надзора

Заключённых, которых считают склонными к самоубийству или самоповреждению, сейчас направляют к ответственному сотруднику Corrections Services NSW. Он составляет план немедленной поддержки, определяющий уровень риска, место содержания и интенсивность наблюдения. Человека могут перевести в безопасную камеру, где сведены к минимуму точки для подвешивания, а наблюдение ведётся с помощью видеокамер и личных проверок.

Позднее случай рассматривает группа вмешательства в риски, в которую входят двое сотрудников Corrections Services NSW и один представитель Justice Health. Обычно это охранник, сотрудник служб и программ пенитенциарной системы и медсестра. Если между ними возникает спор относительно дальнейшего обращения с заключённым, решение принимает начальник тюрьмы.

Игл, которая является клиническим директором Justice Health, но комментировала ситуацию как частнопрактикующий специалист, заявила, что эта система не имеет доказательной базы как медицинское вмешательство. Она подчеркнула, что сотрудники исправительных учреждений не обладают навыками и подготовкой для оценки психического состояния пациентов, уровня дистресса и клинических потребностей.

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Выводы расследований и дефицит коек

Расследование ABC выявило десятки заключений коронеров с 2015 года, в которых зафиксированы недостатки в уходе за заключёнными с психическими расстройствами. Коронер, расследовавший смерть Саймона Картрайта в 2021 году после 17 дней ожидания койки в психиатрическом учреждении, заявил, что Corrections Services NSW не должно находиться в положении, когда ему приходится заботиться о человеке с психическим заболеванием.

Согласно данным Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения за 2020 год, почти половина людей, поступающих в тюрьмы Нового Южного Уэльса, имела психические расстройства. Среди таких заключённых половина лечилась от депрессии, 39% — от тревожности, 18% — от шизофрении, а 14% — от биполярного расстройства.

В октябре 2023 года правительство Нового Южного Уэльса пообещало создать ещё 109 коек для судебно-психиатрической помощи в течение четырёх лет, что должно было увеличить возможности на 50%. В то же время Игл отметила, что переводу заключённых в такие учреждения препятствует действующий порядок, согласно которому они остаются под ответственностью Corrections Services NSW.

В Corrections Services NSW заявили, что сотрудничают с Justice Health через мультидисциплинарные команды. Представитель Justice Health сообщил, что служба намерена придерживаться медицинских принципов, выявлять риски и улучшать доступ заключённых к лечению. Министр исправительных учреждений Анолак Чативонг заявил, что ожидает предоставления людям под стражей надлежащей медицинской и психиатрической помощи.

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