ПСК вышел из правительства Курдистанского региона Ирака — The National

Патриотический союз Курдистана (ПСК), возглавляемый Бафелем Талабани, вышел из состава правительства Курдистанского региона Ирака. Это произошло после возобновления работы парламента в Эрбиле, который был политически парализован в течение двух лет. Демократическая партия Курдистана (ДПК) провела выборы руководства парламента, несмотря на бойкот со стороны ПСК, сообщает The National.

ПСК требовал до заседания парламента договориться о распределении ключевых должностей. Вместе с ним сессию бойкотировали Движение национальной позиции, Исламский союз Курдистана и движение «Новое поколение». Премьер-министр Курдистанского региона Ирака Масрур Барзани призвал все партии поддержать возобновление работы парламента, подчеркнув, что этот шаг не был направлен против какой-либо политической силы.

Спор между двумя партиями

ДПК, основанная в 1946 году Мустафой Барзани, имеет основную поддержку в Эрбиле и Дохуке. Ее ключевыми представителями являются премьер Масрур Барзани и президент Курдистанского региона Нечирван Барзани. ПСК основал в 1975 году Джалал Талабани, который вместе с другими курдскими политиками отошел от ДПК; партия имеет сильные позиции прежде всего в Сулеймании.

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Соперничество двух сил уже перерастало в вооруженный конфликт: в 1994 году споры из-за территорий, политического влияния и таможенных доходов привели к гражданской войне. В 1998 году стороны при посредничестве США заключили в Вашингтоне соглашение, которое прекратило боевые действия. До формального объединения администраций в 2006 году регион фактически имел две администрации — одну под контролем ДПК в Эрбиле и Дохуке, другую под контролем ПСК в Сулеймании.

Риски нового разделения

Аналитики отмечают, что нынешние правовые и политические обстоятельства отличаются от ситуации 1990-х годов. Конституция Ирака признает Курдистанский регион федеральной единицей, однако не определяет процедуру выхода отдельных провинций из состава уже существующего автономного региона. По оценке исследователя Мохаммеда Салиха, Сулеймания и Халабджа в случае отделения без признания отдельным федеральным регионом могли бы потерять значительную часть полномочий.

Бафел Талабани назвал разговоры о создании двух правительств преждевременными и полностью отверг возможность насилия. В то же время он заявил, что спор является давним конфликтом между двумя политическими силами региона. Представитель ДПК выразил надежду, что стороны смогут достичь договоренности в ближайшие недели или месяцы.

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